Brasil vai exportar ossos de boi para o Peru

Material é usado para a fabricação de rações para outros animais.

Uma nota do Ministério da Agricultura mostra que o Brasil recebeu autorização para exportar ossos de bois e vacas para o Peru. A pasta publicou o documento na quarta-feira 14.

A publicação afirma que o Brasil recebeu autorização para exportar ao país farinhas de ossos e carnes de bovinos — ou seja, bois e vacas. Esse tipo de comércio, entretanto, não é uma novidade.

Em 2022, por exemplo, o agronegócio brasileiro faturou quase US$ 200 milhões com a venda desses produtos a outros países, considerando animais de todas as espécies. Os embarques envolveram 250 mil toneladas.

Na lista de compradores, o grande destaque é o Chile — responsável pela importação de 65 mil toneladas, gerando US$ 45 milhões em receita. No top cinco dos clientes do Brasil também estão Vietnam (US$ 44 milhões), Colômbia (US$ 17 milhões), Estados Unidos (US$ 16 milhões) e Argentina (US$ 14 milhões).

No caso do Peru, o ministério projeta um mercado de R$ 30 milhões (US$ 6 milhões), considerando somente os produtos fabricados com os restos de bovinos.

Farinhas e ossos de bois

De acordo com a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, farinhas de ossos de bois e vacas “resultam do cozimento de resíduos do abate de bovinos”. Constituídas principalmente de ossos, cárneos, aparas e vísceras, são ricas em proteína, cálcio, fósforo e gordura.

Sua aplicação se dá, principalmente, para a fabricação de rações para aves, suínos, peixes, crustáceos e pet. É uma excelente fonte de nutrientes usada também no Brasil para esses mesmos animais. O consumo por bovinos é proibido no país.

Fonte: Revista Oeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/13:33:36

