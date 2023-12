Madrasta é presa por inserir frasco em ânus de bebê porque ele ‘fazia muito cocô’

Mulher alegou que introduziu o frasco de desodorante na criança para castigar e “educá-lo”.

Uma mulher de 21 anos foi presa nesta quinta-feira (14), em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeita de inserir um frasco de desodorante no ânus do enteado, de 1 ano.

De acordo com informações, o bebê havia começado a ficar em semanas alternadas na casa do pai, após a mãe dele passar a trabalhar fora de casa. A madrasta, que não teve a identidade revelada, confessou o crime. Segundo a mulher, o menino estava dando muito trabalho e “fazia cocô a todo momento”. Com raiva do bebê, ela introduziu o frasco de desodorante para castigá-lo e “educá-lo”. Porém, a tampa se soltou e ela não conseguiu retirar.

Após introduzir o objeto, a madrasta chamou a avó paterna da criança e afirmou que o bebê havia se machucado. Ao chegarem no hospital, a médica que atendeu o bebê acionou a Polícia Militar após um exame de raio-x mostrar que havia uma tampa de desodorante no intestino do menino, que também apresentava sangramento no ânus.

A mulher ainda afirmou que tinha ciúmes do menino, já que o pai da criança dava mais atenção ao bebê do que para a filha dela, que tem a mesma idade.

A criança foi levada ao hospital e recebeu cuidados médicos. Ainda não há informações sobre como ficará a situação dela. A madrasta foi presa e encaminhada para a delegacia. O caso será investigado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/13:41:42

