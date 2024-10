Adepará apresenta nova versão do Sistema de Gestão Agropecuário do Estado

(Foto: Ascom Adepará) – A atualização do SIGEAGRO 2.0 chega com mais tecnologia e maior capacidade de armazenamento de dados

Investindo em novas tecnologias para garantir serviços agropecuários mais modernos, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está implantando a atualização do SIGEAGRO (Sistema de Gestão Agropecuária do Estado do Pará), onde os fiscais estaduais e produtores rurais utilizam a ferramenta para cadastrar suas informações e emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA). O novo sistema estará disponível no dia 11 de novembro.

AdeparáModernização e tecnologia – “A Agência de Defesa vem investindo em tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento da pecuária paraense. O SIGEAGRO 2.0 chega com essa característica para o usuário, desenvolvido pelos servidores da Adepará, o sistema está mais robusto e moderno, além de permitir um acesso mais rápido e maior armazenamento de dados. Uma ferramenta importantíssima que atende os critérios para receber as informações geradas pelo Programa Pecuária Sustentável do Pará” afirma o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

Com as melhorias feitas no sistema, os serviços do SIGEAGRO passarão por uma manutenção. Iniciando às 00h do dia 8 de novembro até dia 10 de novembro de 2024. Durante este período o SIGEAGRO estará indisponível tanto para servidores quanto para os demais usuários.

Danilo Brito – Fiscal Estadual Agropecuário e Coordenador da Unidade de Sistemas da AdeparáDanilo Brito – Fiscal Estadual Agropecuário e Coordenador da Unidade de Sistemas da AdeparáFoto: Ascom AdeparáPara realizar a migração do sistema, os serviços ligados às outras instituições como: emissão de boletos e geração de novos créditos pré-pagos será suspenso no dia 4 de novembro. “O produtor poderá gerar seus créditos antes disso, utilizar os créditos já existentes ou emitir suas Guias de Trânsito Animal – GTA na modalidade pós-paga. Solicitamos a todos os produtores que se antecipem ao período programado e realizem todas as operações necessárias antes do decorrer da manutenção, evitando maiores transtornos”, comenta o fiscal estadual agropecuário e coordenador da Unidade de Sistemas da Adepará, Danilo Brito.

O SIGEAGRO 2.0 foi desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento e Suporte aos Sistemas Informatizados (UDSSI) e pela Gerência de Inteligência, setores formados pelos próprios servidores da Agência de Defesa. Servindo para hospedar todas as informações que serão geradas pelo Programa Pecuária Sustentável do Pará, que possui como um dos pilares a rastreabilidade de bovinos e bubalinos. “Nós elaboramos uma gestão de informação trazendo os dados da defesa agropecuária do Estado para os padrões mais atuais de mercado. Para atender melhor os serviços da defesa agropecuária. Será um processo constante de desenvolvimento. E nós vamos implementando as melhorias que atendem ao produtor e ao próprio servidor”, destaca o fiscal estadual agropecuário e coordenador da Unidade de Sistemas da Adepará, Danilo Brito.

Serviço: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informa que sistema do SIGEAGRO passará por uma manutenção, a partir de 0h do dia 8 de novembro, retornando seu sistema no dia 11 de novembro de 2024. Durante este período novas emissões de crédito pré-pago ficarão suspensas a partir do dia 4 até 10 de novembro. O acesso aos serviços do SIGEAGRO retornará no dia 11 de novembro de 2024.

Por Nathalia Lima (ADEPARÁ)e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/06:08:26

