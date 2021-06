Brasil vence o Paraguai em Assunção e segue 100% nas Eliminatórias

(foto: Lucas Figueiredo/assessoria) – Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira derrotou o Paraguai por 2 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, em partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com gols marcados por Neymar e Paquetá, os comandados de Tite seguem com 100% de aproveitamento nas qualificatórias.

A Seleção começou imprimindo um bom ritmo e abriu o placar logo aos três minutos, com Neymar. O time controlou as ações da etapa inicial, atuando em uma espécie de 4-2-4, com Richarlison pela esquerda, Gabriel Jesus pela direita, Neymar flutuando pelo centro e Roberto Firmino mais à frente.

Na segunda etapa, o Brasil manteve uma postura ofensiva, não defendendo em seu próprio campo a vantagem conquistada. Sem sofrer grandes sustos, a equipe conseguiu criar chances pontuais, chegando ao segundo gol com Paquetá, no último lance do jogo.

Com o resultado, o Brasil foi aos 18 pontos somados, na liderança isolada das Eliminatórias. Nesta quarta-feira, Tite convoca o grupo que participará da Copa América. O time canarinho estreia contra a Venezuela, no domingo, às 18h, no Mané Garrincha. Enquanto isso, o Paraguai estacionou nos sete pontos, na quinta colocação.

O jogo – Logo na primeira chegada com perigo, a Seleção abriu o placar em Assunção. Aos três minutos, Gabriel Jesus foi acionado pela direita, partiu para cima e cruzou para a área. Neymar apareceu para dominar e, com tranquilidade, mandar para as redes. Logo em seguida, o Paraguai quase empatou com uma bomba de Alderete de fora da área. Ederson voou para fazer boa defesa.

Pouco depois, o Brasil quase ampliou. Fred fez belo lançamento para Richarlison, que invadiu a área e parou em defesa do goleiro. Na sequência, o Paraguai respondeu, e Militão salvou. Almirón recebeu dentro da área, finalizou, e a bola tocou no zagueiro antes de sair para a linha de fundo.

Em cobrança de falta ensaiada pela direita, Neymar bateu com perigo, à esquerda do gol. Antes do intervalo, Richarlison chegou a balançar as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento do atacante no momento em que foi lançado.

O Brasil voltou com bom volume ofensivo e com Gabriel Jesus bastante participativo, exigindo duas intervenções seguidas da defesa paraguaia. Após cruzamento batido pela direita, Marquinhos subiu dentro da área e cabeceou para fora, levando muito perigo.

Na sequência, Jesus roubou a bola no campo de ataque e serviu Neymar, que invadiu a área e bateu rasteiro, de esquerda, para fora. Bem no jogo, Richarlison recebeu pela esquerda, acelerou com objetividade e foi travado no último instante por Gustavo Gómez, do Palmeiras.

Na reta final, Ederson teve que aparecer para encaixar a bola finalizada por Espínola. Em nova cobrança de falta, Neymar mandou à direita do gol. No último lance da partida, Neymar arrancou por dentro e serviu Paquetá, que finalizou rasteiro, de primeira, para marcar o segundo e sacramentar a vitória.

Gazeta Esportiva 08/06/2021

