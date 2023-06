Brasileiro é preso por dez abusos sexuais contra crianças na Flórida

Vitor Camilo Coelho Pinto, de 21 anos, foi preso por dez abusos sexuais contra crianças na Flórida (Foto: Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Osceola)

Vitor Camilo Coelho Pinto, de 21 anos, mora na região de Kissimmee de 2020; ele se oferecia às famílias da região para trabalhar como babá e fez duas vítimas.

Um brasileiro de de 21 anos foi preso na cidade americana de Kissimmee, na Flórida, por ter praticado pelo menos dez abusos sexuais contra crianças. Vitor Camilo Coelho Pinto foi detido na última terça-feira por ter molestado dois meninos.

Pinto é natural de Itatiba, no interior de São Paulo, e mora nos Estados Unidos desde o ano de 2020. Ele fez amizade com famílias brasileiras que vivem na região e costumava se oferecer para trabalhar como babá.

O Gabinete do Xerife do Condado de Osceola informou ter provas de que Pinto abusou de ao menos duas crianças. As vítimas são um menino de 11 anos e outro de 8 anos.

A criança mais velha afirmou aos investigadores ter sido abusada “em diversas ocasiões”. O mais novo “revelou vários incidentes de conduta obscena e lasciva” por parte de Pinto, segundo o Gabinete do Xerife.

Os policiais detiveram o brasileiro após um mandado de prisão ter sido expedido pela Justiça americana. Pinto foi preso por dez acusações de agressão sexual capital e dez acusações de abuso sexual lascivo.

“Devido às circunstâncias deste caso, os detetives têm motivos para acreditar que pode haver outras vítimas”, informou o Gabinete do Xerife.

Fonte: Por O Globo — Kissimmee e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/19:19:38

