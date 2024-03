Bruna Marquezine é flagrada com Bad Bunny e web aponta suposto affair

Bruna Marquezine e Bad Bunny são flagrados juntos e web aponta suposto affair. (Foto: Reprodução/Instagram)

Informação foi publicado pelo perfil DeuxMoi. Segundo rumores, os dois foram vistos em clima de romance durante o aniversário do cantor.

Bruna Marquezine é um dos nomes mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira (15). A atriz brasileira foi flagrada em Los Angeles, nos Estados Unidos, na companhia do cantor porto-riquenho Bad Bunny, alimentando especulações sobre um possível affair. A informação foi publicada pelo perfil DeuxMoi no Instagram, conhecido por divulgar fofocas de celebridades com base em “denúncias” anônimas.

“Bad Bunny e a modelo brasileira Bruna Marquezine foram vistos juntos em Los Angeles”, dizia a mensagem, que rapidamente viralizou, principalmente entre os fã-clubes do cantor. Rumores adicionais sugerem que a brasileira também teria participado do aniversário privado de Bad Bunny, onde os dois foram vistos dançando e trocando beijos.

Vale destacar que o DeuxMoi possui um histórico de acertos em suas publicações. Em situações anteriores, a página revelou em primeira mão o relacionamento de Kylie Jenner e Timothée Chalamet, antes mesmo da confirmação oficial do casal.

Outro fator que alimenta as especulações é a recente mudança de agência de Bruna Marquezine. Em abril de 2023, a atriz se juntou à UTA – United Talent Agency, a mesma agência que cuida da carreira de Bad Bunny, além de outros grandes nomes como Rosalía, Morena Baccarin e Chris Pratt.

