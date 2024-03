Dia do Consumidor: saiba como reconhecer e se proteger de golpes durante as compras

(Foto: ilustrativa/Chellsen/designi)- Celebrado nesta sexta-feira (15), o Dia do Consumidor acende um alerta para propostas e promoções atrativas, mas que podem, na realidade, se tratar de golpes. Com o objetivo de evitar esses delitos, a Polícia Civil do Pará (PCPA) repassa dicas para que os paraenses possam se prevenir e reconhecer golpes virtuais ou presenciais durante as compras neste período de ofertas. Por conta da atratividade de preços, esses delitos costumam ser comuns nesta época, conforme as autoridades policiais.

Segundo o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), os golpes se dão quando a vítima compra o serviço ou produto, mas acaba não o recebendo por parte do vendedor ou da empresa. “As vítimas geralmente acabam se deixando levar pela publicidade enganosa, na qual os consumidores são induzidos ao erro na hora da compra e os criminosos acabam se apropriando do dinheiro sem prestar o serviço ou entregar o produto prometido”, pontua o delegado. DicasDe acordo com a PC, o mercado fica extremamente aquecido durante a semana que antecede o dia do consumidor, o que torna comum a variação de descontos e a alta procura por produtos. No entanto, o titular afirma que o cuidado com a compra deve ser ainda mais cauteloso neste período.

Considerando que o consumidor precisa buscar o máximo de proteção possível, para a primeira dica o ideal seria comprar de lojas já conhecidas e seguras, pesquisando quanto tempo elas estão no mercado e se possuem avaliação de outras pessoas. É possível pesquisar a reputação de empresas por meio do site consumidor.gov.br. A segunda dica é utilizar formas de pagamento não tão usuais, como, por exemplo, o uso do cartão de crédito virtual que tem validade temporária. Desta forma, o cliente estará diminuindo os riscos de ter seu cartão clonado e seus dados vazados. Para a terceira dica, a orientação é evitar compras por meio de ofertas que chegam por e-mail, ligação ou mensagens, principalmente se possuírem um preço muito abaixo do mercado.

“Se a pessoa tiver interesse na oferta, é importante que ela, ao invés de clicar no link que recebeu, vá conferir a veracidade do desconto no site oficial do produto”, destaca o delegado Yuri Vilanova. Já a quarta dica é que o consumidor esteja sempre atento e desconfiado, especialmente quando o assunto é uma oferta extremamente vantajosa.O que fazer quando cair em um golpe?Ao perceber que foi vítima de algum golpe, o consumidor deve denunciar o crime, como aponta a PC. Seja por meio de uma delegacia da Polícia Civil ou pela delegacia virtual. É importante que a vítima reúna todas as provas que irão comprovar o acontecimento do golpe, sendo elas: conversas por mensagens, capturas de tela, fotos do produto, transferências bancárias, números de telefone dos golpistas, entre outros.

Para dar prosseguimento às investigações, é necessário que o denunciante faça o pedido de representação, ou seja, que informe às autoridades que foi vítima de um golpe e que deseja que o crime seja investigado, conforme também detalha a PC.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2024/09:54:07

