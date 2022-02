Buraco volta a abrir na Avenida Jamanxim em Novo Progresso

Velho conhecido dos motoristas e moradores do bairro São Marcos em Novo Progresso voltou a aparecer. Um enorme buraco que já foi tapado tem causado dor de cabeça novamente para os motoristas.

O buraco que vem, causando problemas a décadas, a cada dia está abrindo mais e causando perigo para quem circula pela Avenida Jamanxim de Novo Progresso na ponte que da acesso ao Bairro São Marcos, Industrial até a Flona Jamanxim.

Moradores enviaram fotos para redação do Jornal Folha do Progresso e relatam o descaso. “O problema é antigo. “São dois meses fechados e o restante doa no aberto”. A chuva vem e a história começa tudo de novo, liga na Prefeitura registra protocolo e aguarda. Não tem uma solução definitiva. A locomoção é complicada e a administração não resolve nada”, reclamam Gilson.

O buraco segue cada vez maior. A via concentra um grande fluxo de veículos por causa do acesso ao rio Jamanxim (vicinal Jamanxim) e diversos bairros, que fica na via. “Tentamos alertar motoristas e principalmente motoqueiros, mas o que se vê é apenas um problema ainda não solucionado virando uma bola de neve”. A gente não sabe o mistério, o que abaixo dele, a prefeitura joga terra e tampa, passa tempo o buraco aparece e bem no lugar onde tinha uma ponte de madeira, argumentou o internauta Gílson morador do São Marcos.

Enquanto isso, os motoristas são obrigados a realizar verdadeiros malabarismos para enfrentar o grande obstáculo. Os moradores esperam uma solução o quanto antes por parte dos órgãos responsáveis. “Vamos cantar parabéns para o buraco. Ele abre e fecha a todo momento. O ruim é passar pelo local anoite porque não temos visibilidade. Outro problema é quando chove, o local fica cheio de água e não tem como enxergar. principalmente os motoqueiros que passam pela via”, completo o morador.

Outro Lado

A prefeitura ainda não se manifestou sobre o caso.

