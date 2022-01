(Foto:Reprodução/TV Liberal) – Corpo encontrado foi de Ezequiel Costa Silva, de 34 anos. Um bebê de oito meses também morreu. Outras cinco pessoas seguem desaparecidas.

Buscas encontram mais um corpo de vítima de naufrágio ocorrido no sul do Pará

O corpo de mais uma vítima do naufrágio ocorrido no início da semana, no rio Araguaia, em Santana do Araguaia, sul do Pará, foi encontrado nesta quarta-feira (29). Outras cinco pessoas seguem desaparecidas.

O corpo encontrado durante a tarde foi identificado como o de Ezequiel Costa Silva, de 34 anos. Um bebê de oito meses também morreu na tragédia. Seis pessoas foram resgatadas. As buscas as outras vítimas continuam. (as informações são do G1 PA )

A suspeita é de que as 13 pessoas voltavam de um acampamento em uma ilha da região, onde passaram o Natal, quando começou a entrar água na voadeira, que afundou.

Segundo moradores, os residentes locais que possuem barcos e lanchas montaram uma força-tarefa para tentar encontrar as pessoas desaparecidas.

O delegado da Polícia Civil de Santana do Araguaia, Luciano Freitas, informou que o homem que dirigia a embarcação não possuía habilitação e foi preso.

Jornal Folha do Progresso em 30/12/2021/09:46:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...