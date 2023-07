Cabeça humana é encontrada com bilhete dentro de mochila em Manaus

(Foto:Reprodução) – Uma cabeça humana e dedos foram encontrados dentro de uma mochila, acompanhada de um bilhete, na manhã de quinta-feira (20), na rua das Águias, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus.

Por volta das 8h, membros de um corpo foram encontrados espalhados em uma área de mata, na Comunidade Mundo Novo, na rua Visconde de Itanhaém, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro São Lázaro. A suspeita inicial é que a cabeça seja dos membros espalhados. Mais cedo, no bairro Flores, testemunhas informaram que um ciclista passava pela rua quando encontrou as pernas e os pedaços de um braço em sacos de lixo jogados na calçada e outras partes dentro de uma bolsa.

“Eu somava na safadeza do Alan Índio. Hoje estou no inferno por isso. Aguardo vocês que também fazem safadeza aqui. Vou guardar um canto pra vocês aqui”, estava escrito no bilhete.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para iniciar a perícia e fazer a remoção da cabeça. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para identificar a vítima.

Fonte:D24am e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2023/08:52:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...