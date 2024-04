Isabelle Nogueira é nomeada como embaixadora do Festival de Parintins

(Foto: Reprodução/ X) – A Cunhã- Poranga do Boi Garantido e ex-BBB, Isabelle Nogueira, foi nomeada como embaixadora do Festival de Parintins neste domingo (21), durante sua passagem pelo município localizado a (a 369 quilômetros a leste de Manaus).

“Quero dá as boas-vindas à Isabelle e determinar que esse solo sagrado é seu e que a partir de hoje você é embaixadora do Festival Folclórico de Parintins”, disse o prefeito do município Bi Garcia.

Isabelle agradeceu pelos votos que recebeu para entrar no BBB 24.

Agora eu quero ouvir com a voz aveludada : EMBAIXADORA DO FESTIVAL DE PARINTINS 💙❤️pic.twitter.com/ufXKP4GTFK — Taisa. (@TaisaComenta) April 21, 2024

“Quero agradecer minha família, meus amigos, mas principalmente a cada um de vocês que votaram em mim, eu entrei no Big Brother Brasil 2024 pelas mãos do povo”, disse Isabelle em um trecho de seu pronunciamento.

Isabelle também agradeceu a torcida do Boi Caprichoso pelas movimentações em favor dela. No pronunciamento ela afirmou: “Um Boi não vive sem o outro”.

Isabelle recebeu flores do Boi Caprichoso e fez questão de enfatizar o agradecimento a toda nação azulada.

NOSSA MINISTRA DA CULTURA PARINTINS COM ISABELLE pic.twitter.com/ODWWTcSYUt — E͟͞M͟͞E͟͞R͟͞S͟͞O͟͞N͟͞ (@emersoncomenta) April 21, 2024

Isabelle Nogueira andou por várias ruas do município de Parintins e encerrou sua carreata com seus amigos do Boi Garantido.

Quem não deixou de comentar a festa de Isabelle em Parintins foi o diretor do BBB, Boninho.

“Isabelle fazendo festa”, disse Boninho nos comentários da publicação.

“…um boi não vive sem o outro. E quem ganha somos nós, a nossa cultura…” 💙❤️ Isa em agradecimento a galera do @boicaprichoso ⭐️ PARINTINS COM ISABELLE pic.twitter.com/4tOFqSOHjq — Update Isabelle Nogueira 🏹 (@updateisabelle) April 21, 2024

Momento que a Isa recebeu flores do @boicaprichoso em frente do Curral Zeca Xibelão e agradeceu o apoio da nação azulada 💙⭐️ pic.twitter.com/VNVv6HanHX — Manaus Pop❤️🏹💙 (@manaus_pop) April 21, 2024

