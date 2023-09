Çairé 2023 – Tucuxi é campeão do Festival dos Botos

(Foto:Reprodução) – O Boto Tucuxi foi o campeão do 25º Festival dos Botos. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira(18). No placar geral, o Tucuxi obteve, 477,5 pontos, e o Cor de Rosa, 475.

No Lago dos Botos, a beleza de cores, coreografias e a sensualidade da cabocla borari e do faceiro boto cinza deram o tom e levantaram o público.

Em sua mega apresentação, na sexta-feira(15), o Tucuxi defendeu o tema: Yandé, o Çairé!, uma referência aos ancentrais indígenas boraris, a aldeia, a vida, a tradição, o povo, os caciques, os encantados, os artesãos, os catraieiros, os rezadores, os barraqueiros, as doceiras e todos os atores que fazem do Çairé, a maior manifestação folclórica do Oeste do Pará.

Cor de Rosa

Já o Boto Cor de Rosa, se apresentou na noite de sábado (16). A Grande Festa, foi tema defendido pelo boto rosa, uma forma de celebrar os 50 anos da retomada do Çairé, com imagens, atos e elementos históricos que fazem do Çairé uma festa com mais de 300 anos.

Fonte: O Impacto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/18:35:44

