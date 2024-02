Caiu! Corinthians demite técnico Mano Menezes

Corinthians decidiu pela saída do treinador Mano Menezes após derrota no Campeonato Paulista.

Otreinador foi demitido nesta segunda-feira (5) após quatro derrotas seguidas. O Corinthians só venceu o primeiro jogo da temporada, contra o Guarani.

Ele não resistiu à pressão e caiu um dia após ter perdido para o Novorizontino em plena Neo Química Arena. O time alvinegro paulista levou um hat-trick de um jogador que passava por um jejum de gols de quase um ano.

O Corinthians está na zona do rebaixamento do Paulistão. Com apenas três pontos, a equipe tem a segunda pior campanha geral, ficando à frente apenas do Santo André e levando a pior no saldo de gols para a Portuguesa que teve o jogo da quinta rodada, contra o Palmeiras, adiado pela Supercopa do Brasil.

A decisão foi tomada depois de Augusto Melo ter bancado o treinador. Depois da partida deste domingo (4), o presidente do Corinthians chegou a dizer que Mano tinha contrato até 2025 e que estava trabalhando para que o técnico tivesse “condições melhores de trabalho”.

Mano deixa o comando do Corinthians em sua terceira passagem. Ele havia sido contratado em setembro do ano passado para substituir Vanderlei Luxemburgo e estancar a crise na ocasião. Ao todo, o treinador de 61 anos teve 142 vitórias, 69 empates e 56 derrotas pelo clube do Parque São Jorge.

NOME COGITADO

O técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo, é o favorito para assumir o cargo. O colunista Samir Carvalho apurou que a diretoria corintiana já se reuniu com Zanardi, no Parque São Jorge, antes mesmo da demissão formal de Mano Menezes.

Porém, Zanardi não poderá comandar o Corinthians no Paulista caso seja oficializado. O inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico da atual edição estabelece que “é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista da temporada de 2024”.

