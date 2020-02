Caixa Econômica Federal tem lucro de R$4,9 bi no quarto trimestre

Índice de inadimplência da Caixa no período ficou em 2,17%, redução de 0,21 ponto ante o terceiro trimestre (Foto:José Cruz/Agência Brasil)

Resultado operacional cresceu 120,6%, para 2,4 bilhões de reais entre outubro e dezembro do ano passado

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido contábil de 4,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019, revertendo o prejuízo de 1,1 bilhão sofrido um ano antes, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feria (19) pelo banco estatal. Na comparação com o terceiro trimestre, houve queda de 39%.

O resultado operacional cresceu 120,6%, para 2,4 bilhões de reais entre outubro e dezembro do ano passado.

A carteira de crédito ampliada da Caixa fechou o ano com saldo de 693,7 bilhões de reais, de 694,5 bilhões em dezembro de 2018 e 683,2 bilhões no final do terceiro trimestre.

O resultado bruto da intermediação financeira atingiu 10,7 bilhões de reais, um acréscimo de 34% ano a ano. A margem financeira totalizou 12,3 bilhões de reais, segundo a Caixa, em virtude do crescimento de 17,8% no resultado das aplicação em títulos e valores mobiliários (TVM) e redução das despesas de captação em 12,4%.

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceram 2%, para 6,8 bilhões de reais.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) ficou em 17,5% nos últimos três meses do ano passado, um acréscimo de 3,5 pontos percentuais no trimestre, “impactado pela estabilidade no saldo do patrimônio líquido médio e a evolução de 20,6% no resultado recorrente acumulado entre os períodos comparados”.

O índice de inadimplência no período ficou em 2,17%, redução de 0,21 ponto ante o terceiro trimestre.

Por:Reuters

