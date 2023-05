Calouros da Ufopa celebram aprovação com festa no Campus Santarém

(Fotos: Jocelyn Alencar e Lenne Santos) – Embalados por dois grupos musicais formados por servidores, os calouros da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) celebraram a aprovação no PSR 2023 com festa na Unidade Tapajós do Campus Santarém, logo após o lançamento da lista com os aprovados, que foi afixada, nesta sexta-feira, 5 de maio, na área externa do Bloco de Salas Especiais (BSE), por volta das 9h da manhã. Nos campi regionais em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná também teve divulgação do listão e comemoração dos calouros.

Emocionada, Maria Isabel Ferreira da Silva disse que nem estava acreditando, mesmo depois de ver seu nome listado na relação de calouros do curso de Direito. “É muito estranho”, afirmou ela. “Era uma coisa que eu queria já há bastante tempo”. Ela disse até ter duvidado dos fatos. “Ainda tenho medo de não ser eu, de ser alguém com o mesmo nome, mesmo número de inscrição. Mas mesmo assim estou muito feliz e sou muito grata a todo mundo que me ajudou”. Dona Joelita de Castro Ferreira, que veio acompanhar a filha, não conteve a emoção ao ver o nome dela na lista dos aprovados do curso de Direito. “Nem sei explicar, estou chorando, mas é de alegria. Quero agradecer à escola São Raimundo Nonato, que acolheu a minha filha durante toda a sua vida escolar”, disse ela sem conter as lágrimas.

Veja lista de aprovados clique AQUI

Maria Isabel foi recepcionada pelos integrantes do Centro Acadêmico de Direito Vândria Borari (CAD Borari), que tem como coordenadora a estudante do 6º semestre Liliane Pereira da Silva. “Estamos aqui como veteranos, comemorando juntos, jogando bastante farinha de trigo e dizendo a eles que são merecedores pela dedicação e esforço, porque esse processo é muito difícil, requer muita força de vontade. Então, esse momento de comemoração é mais do que merecido”.

Ela se lembrou de quando recebeu o resultado da sua aprovação, durante a pandemia de Covid-19, em que a recepção foi toda virtual. “Então esse abraço presencial, para nós, também está sendo muito importante”, afirmou. Ela citou também a importância das ações afirmativas oferecidas aos universitários pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges).

Presenças – Também estiveram presentes à recepção aos calouros organizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), além dos grupos musicais “Chorando Relâmpagos” (Iced) e Grupo Sambatuque (Proges), a atlética Pivotante (cursos de Agrárias), a atlética Cabanos (das Ciências Educacionais, reunindo os cursos de Licenciatura do Iced), a atlética do curso de Zootecnia e a do curso de Biotecnologia, que também recepcionaram os calouros. Um deles foi Matheus Mota, de 22 anos, aprovado no curso de Licenciatura em História: “Estou contente, empolgado e muito feliz”.

Para os novos calouros, os recados de uma veterana e de uma caloura: Liliane Pereira da Silva, do 6º semestre do curso de Direito, e Maria Isabel Ferreira da Silva, a mais nova universitária da Ufopa.

“A Ufopa é uma universidade pública com ensino de excelência, é intercultural, indígena, quilombola e PCD. Eu sou PCD física, estou aqui para dizer que os cotistas do curso de Direito são atuantes e nós estamos participativos na universidade, vivendo ensino de qualidade, pesquisa de excelência, extensão que alcança as mais diversas regiões. É uma universidade amazônica, uma região que abrange extensões distantes. Temos turmas de Direito em Almeirim, Alenquer, Novo Progresso (Forma Pará). Para nós isso é uma alegria, porque também desejamos que mais colegas ingressem nesse curso, que é tão procurado. A nossa presença como cotistas é muito importante”, comemorou a coordenadora do CAD Borari.

“Esta é mesmo uma sensação de recompensa, pois quando a gente põe o esforço em algo, recebe resultado positivo de volta. Meu sentimento é, mesmo, de muita gratidão”, resumiu Maria Isabel Ferreira, que acaba de receber a notícia de que foi aprovada no curso de Direito da Ufopa, por meio do PSR 2023.

Fonte: Comunicação Ufopa

