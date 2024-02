Criança relata agressão por policiais militares no Pará: ‘colocaram o saco na minha cabeça e me deram um monte de tapa’; VÍDEO

(Foto: Reprodução)- Caso foi registrado no bairro 40 Horas, em Ananindeua. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que irá apurar os fatos e que não compactua com qualquer desvio de conduta de seus agentes.

Uma criança de 12 anos relatou ter sofrido agressões verbais e físicas durante uma abordagem de agentes da Polícia Militar (PM) no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso ocorreu no último sábado (17). A corporação disse, em nota, que irá apurar os fatos.

De acordo com testemunhas, a família do menino assava um churrasco em um bar de conhecidos e o menino estava vigiando a churrasqueira para que gatos não comessem a carne.

Foi então que, segundo os relatos, os policiais pularam o muro repentinamente, foram em direção ao garoto e iniciaram a violência, perguntando onde estaria uma possível mercadoria de droga.

“Ele falou ‘ entrega a droga, [palavrão], senão a gente vai te matar’. Ele estava apontando a arma na minha cabeça”, disse a criança, chorando, para um dos vídeos feitos pela comunidade logo após a situação. Os agentes apareceram próximo a uma casa.

Uma outra pessoa chega a afirmar que viu a ação e foi empurrada por um dos policiais. Em mais uma gravação, ainda assustado, o menino continua:

“Eles colocaram o saco na minha cabeça e me deram um monte de tapa.”

Moradores da área e familiares também ficaram assustados e indignados com o ocorrido. Eles disseram que a ação truculenta dos agentes só parou quando eles mesmos começaram a filmar.

Em um dos registros feitos por câmera é possível contar seis policiais e duas viaturas da PM.

Em nota, a PM informou que mediante os relatos e às imagens, irá apurar os fatos. A corporação disse ainda que não compactua com qualquer desvio de conduta de seus agentes.

O g1 solicitou informações ao Ministério Público do Pará (MPPA), para saber se o órgão foi acionado para o caso, e aguarda retorno.

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/15:59:32

