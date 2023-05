Unidade Móvel do Hospital de Câncer de MT, atenderá em Cachoeira da Serra no Pará

Cidades – Hospital de Câncer de MT percorrerá cinco municípios com a Unidade Móvel

Hospital de Câncer de MT percorrerá cinco municípios com a Unidade Móvel

Serão levados atendimentos gratuitos para Cachoeira da Serra no Pará e outros quatro municípios do MT.

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) sairá com a 3ª Campanha de Prevenção do ano. A Unidade Móvel levará atendimento gratuito nos municípios de Guarantã do Norte (08/05), de Cachoeira da Serra – Pará (09), onde serão atendidos os munícipes de Castelo dos Sonhos, Matupá (10), em Peixoto de Azevedo (11) e em Terra Nova (12), com atendimentos aos moradores de Nova Guarita.

Serão oferecidos gratuitamente, em cada município, 100 consultas com cirurgião de pele, 100 consultas com urologista, 100 consultas com cirurgião de mama, 100 consultas com bucomaxilofacial, 100 exames de Papanicolau (CCO) e 50 mamografias. Os pacientes que serão atendidos foram triados pelas secretarias de saúde dos municípios. Os casos suspeitos identificados são encaminhados para o HCanMT para demais atendimentos.

A unidade móvel que percorre os municípios foi adquirida junto à Estância Bahia e demais parceiros e conta com uma sala de exames de mamografia, um consultório odontológico, um consultório ginecológico e uma sala de coleta de material para exames de laboratório com equipamento para teste de PSA em segundos. A campanha recebe apoio do Sicredi.

