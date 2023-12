Câmara dos EUA aprova abertura de processo de impeachment contra presidente Joe Biden; entenda

Biden alega que o inquérito é infundado e tem motivação política.

Foi aprovada nesta quarta-feira (13), pela Câmara dos Estados Unidos, a formalização de um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden, acusado por opositores de ter lucrado com os negócios da família no exterior. O processo pedindo abertura da investigação contra o democrata, lançado em setembro pelo então presidente da Casa, o republicano Kevin McCarthy, recebeu 221 votos a favor e 212 contra. Na Câmara, a maioria dos parlamentares é do partido Republicano.

O trio de comitês que lideram a investigação já interrogou vários funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal dos EUA. Eles também receberam muitos documentos e novos registros bancários, inclusive de membros da família Biden.

Para integrantes do Partido Republicano, a formalização do processo fortalece as intimações e a posição legal do inquérito. Eles alegam ainda que a medida é uma resposta à obstrução do governo em entregar os documentos solicitados.

As investigações estão concentradas nas negociações comerciais estrangeiras de Hunter Biden, tentando fazer conexões com o pai, Joe Biden.

O presidente dos Estados Unidos chamou a abertura de inquérito de impeachment de “golpe político infundado”. “Em vez de fazerem qualquer coisa para ajudar a melhorar a vida dos americanos, eles estão concentrados em me atacar com mentiras”, declarou.

Fonte: O Liberal

