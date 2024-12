Câmara gasta R$ 19 milhões em combustíveis, veja quanto gastou cada deputado do Pará

Foto: Reprodução | Pela regra, cada deputado tem R$ 9.392 todos os meses para despesas do tipo, um valor que supera 6 salários mínimos.

Um levantamento feito pelo site Poder 360 revelou que deputados federais já gastaram R$ 18, 9 milhões do dinheiro público com combustível em 2024. Mais de R$ 366 mil foi só entre os deputados do Pará.

O levantamento considera dados prestados até a última segunda-feira, dia 25 de novembro, e o valor ainda deve aumentar, considerando o prazo de 90 dias que os deputados têm para pedir os reembolsos. Assim o gasto anual com combustíveis tende a fechar o ano em um valor maior do que em 2023, quando foi de R$ 20 milhões.

Pela regra, cada deputado tem R$ 9.392 todos os meses para despesas do tipo, um valor que supera 6 salários mínimos.

A situação chama ainda mais atenção para o fato de a chamada “pauta verde” ter sido anunciada como prioritária na Câmara.

A regra não prevê nenhuma recomendação sobre o tipo de combustível a ser usado e é comum ver gastos com diesel e outros combustíveis fósseis nas prestações de contas. A descrição dos valores gastos, incluem também lubrificantes, mas o principal consumo é de combustível, já que muitos dos carros são alugados.

Dentre os parlamentares quem mais gastou foi o deputado Gerlen Diniz (PP-AC), com R$ 94.294. Em outubro, por exemplo, ele gastou o limite mensal: R$ 9.392.

Entres os deputados do Pará que aparecem no levantamento, foram gastos R$ 366.494,40, até a última segunda-feira, 25. Quem mais gastou nesse grupo, foi a deputada Dilvanda Faro (PT), com o equivalente a R$ 74.501,53, em combustíveis.

Veja os valores gastos pelos deputados federais do Pará com combustíveis e lubrificantes:

Dilvanda Faro (PT) – R$ 74.501,53

Keniston Braga (MDB) – R$ 46.762,97

Henderson Pinto (MDB) – R$ 46.461,56

Hélio Leite (União Brasil) – R$ 41. 981,16

Delegado Caveira (PL)- R$ 39.584,13

Delegado Eder Mauro (PL) – R$ 29. 494, 09

Junior Ferrari (PSD) – R$ 28.578, 06

Andreia Siqueira (MDB) – R$ 22.309, 36

Airton Faleiro (PT) – R$ 13.391, 02

Elcione Barbalho (MDB) – R$ 11. 494,94

Joaquim Passarinho (PL)– R$ 8.312,80

Raimundo Santos (PSD) – R$ 2.322,78.

Jose Priante (MDB)– R$ 1.300, 00

Fonte: Poder 360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/18:08:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...