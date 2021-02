Agências da Equatorial Energia reabrem, no Baixo Amazonas, após o lockdown

Além do atendimento presencial, vários serviços podem ser feitos por meio das plataformas digitais

A partir desta segunda-feira, 22, as agências e postos de atendimento da Equatorial Energia Pará que funcionam no Baixo Amazonas, retornaram com as atividades que foram suspensas em decorrência do lockdown, determinado pelo governo do Estado, por conta da covid-19. A medida atende ao previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

A reabertura das agências de atendimento obedece a uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No entanto, para ter acesso ao espaço interno é preciso seguir uma série de critérios de segurança, entre elas a aferição de temperatura corporal e higienização de mãos, na entrada de acesso, além do uso obrigatório de máscaras.

Para o gerente de relacionamento com o cliente, Arthur Oliveira, as medidas de controle são necessárias para assegurar a proteção de clientes e colaboradores. “Na agência do bairro Prainha, localizada no município de Santarém, foi montada uma tenda para proteger do calor e do sol quem precisa ficar esperando do lado de fora para ter acesso à agência”, reforça.

ATENDIMENTO DIGITAL

É importante que o cliente só se dirija à agência quando sua solicitação não tiver sido solucionada nos canais virtuais, disponibilizados pela empresa logo que iniciou a pandemia, em 2020. Desta forma, os clientes possuem a possibilidade de acessar os serviços através do site www.equatorialenergia.com.br, WhatsApp (91) 3217-8200 ou aplicativo “Equatorial Energia” disponível nos sistemas IOS e Android. Neles são disponibilizados todos os atendimentos feitos nas agências, no conforto do seu lar.

Confira os serviços e os assuntos que podem ser resolvidos através do atendimento digital da Equatorial Pará:

Site – no endereço www.equatorialenergia.com.br é possível ter acesso a serviços como:

• Informar falta de energia

• Troca de titularidade

• Solicitar ligação nova/religação e desligamento de instalação

• Emissão de segunda via e código para pagamento

• Mudar data de vencimento

• Consulta de débitos

• Atualização de dados cadastrais

• Ainda há informações sobre direitos e deveres, iluminação pública, Tarifa Social, entre outros assuntos.

Aplicativo – está disponível para baixar gratuitamente em celulares ou tablets com sistema operacional Android ou IOS.

• No aplicativo é possível encontrar os serviços de emissão de segunda via, consulta de débitos e informar falta de energia.

• Ao clicar em “outros serviços”, o usuário é automaticamente direcionado para o site.

WhatsApp – disponível no número (91) 3217-8200. Basta salvar o número na agenda do telefone e ter acesso a serviços como:

• Informar falta de energia

• Segunda Via

• Código para pagamento

• Consulta de débito

