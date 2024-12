Marabá ganha destaque como destino turístico estratégico no Pará

Foto: Reprodução | Marabá tem se destacado no cenário nacional como um importante polo de turismo de negócios e um ponto estratégico para o ecoturismo.

O Pará, conhecido por suas belezas naturais e diversidade cultural, vem fortalecendo sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Segundo o relatório “Check-in: Férias de Verão”, publicado pelo KAYAK, Marabá, localizada no sudeste paraense, figura ao lado de Belém e Santarém como um dos destinos em ascensão para as férias de 2025, destacando-se por seu potencial turístico e econômico.

Marabá tem se destacado no cenário nacional como um importante polo de turismo de negócios e um ponto estratégico para o ecoturismo. A cidade, que combina desenvolvimento urbano e proximidade com a natureza, atrai um perfil diverso de visitantes, desde executivos até famílias em busca de experiências únicas na região de Carajás e arredores. O relatório do KAYAK aponta que a infraestrutura local e a variedade de atividades contribuíram para o aumento da procura pelo destino.

A capital do estado, Belém, segue liderando as buscas turísticas, especialmente por sua rica cultura e gastronomia, enquanto Santarém se consolida como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, com destaque para Alter do Chão. Juntas, essas cidades fortalecem o potencial turístico do Pará, que em 2023 gerou mais de R$ 750 milhões em receita e recebeu mais de 1 milhão de turistas, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, destacou o papel estratégico de Marabá no desenvolvimento do turismo estadual, reforçando que o Pará tem se alinhado às tendências globais de viagens, como a valorização de destinos sustentáveis. “Marabá reafirma sua importância como um dos protagonistas no fortalecimento do turismo paraense, com potencial para atrair ainda mais visitantes em busca de negócios e aventuras na região de Carajás”, afirmou.

Com o crescimento do turismo de negócios e de natureza, Marabá vem se consolidando como um destino indispensável para quem deseja explorar o sudeste paraense, oferecendo uma combinação de oportunidades econômicas e experiências marcante.

Fonte: Portal Debate, com informações de Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/18:25:54

