Câmara vai investigar denuncias que envolve chefe do Ciretran em Novo Progresso

(Foto:via Whatsapp) – Donos de despachantes de Novo Progresso se reuniram nesta quinta-feira 01 de abril de 2021 com o Vereador Chico Souza (PSC) Presidente da Câmara Municipal, para denunciar algumas arbitrariedades que segundo eles vem ocorrendo na chefia do Ciretran em Novo Progresso. A reunião foi provocada pelos despachantes do município.

Nesta reunião os vereadores ouviram a insatisfação da classe com o responsável pelo Ciretran órgão do município de Novo Progresso, além da reclamação do péssimo atendimento.

Os despachantes reclamaram que não a flexibilidade por parte do agente público, e quem sofre com isso são os usuários que precisão deste elo de ligação para que os serviços aconteçam com mais rapidez e qualidade. Além disto o município e o estado estão perdendo de arrecadar.

Também foi relatado supostas irregularidades que estariam sendo cometidas no DETRAN (Ciretran) de Novo Progresso-PA.

A Câmara de Vereadores através do presidente Sr. Francisco Gomes de Sousa (Chico Sousa), após ouvir os relatos dos despachantes, junto com outros vereadores que participarão da reunião, ficou de criar uma comissão para apurar os fatos e após concluso, se for comprovado tais irregularidades, encaminhar para a Corregedoria do DETRAN e ao MP.

Outro Lado

A reportagem do Jornal folha do Progresso ouviu Orlando Somoza Chefe do ciretran de Novo , Progresso, disse que desde que assumiu o órgão tomou providências sobre alguns despachantes que faziam falcatruas, que estavam prejudicando os trabalhos no órgão. Vistorias não pode ser feita por foto tem que ser feita no DETRAN. Eles ficaram com raiva ;….Quando se tira uma bala uma chupeta da boca de uma criança ela chora noite inteira,….muita coisa errada…tomei providencias….

