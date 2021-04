Última enquete que escolherá quais artistas participarão do Pará Live já está no ar

Graças a interação do público, a 2ª temporada do webprograma promovido pela Equatorial Pará já está ganhando seu formato

Já está no ar a terceira enquete que selecionará os dois últimos artistas que farão parte do novo formato do Pará Live, webprograma promovido pela Equatorial Pará. A última enquete estará disponível até às 12h da próxima quarta-feira (7) e dessa vez, os artistas participantes são: Mestre Curica, Lauvaite Penoso, Bando Mastodontes e Jorginho Gomez.

O público poderá interagir na enquete publicada na página do Facebook e Instagram da distribuidora, citando somente um dos quatro artistas apresentados na postagem. No total, seis artista com trabalho autoral farão as apresentações em formato de live, que iniciará no dia 23 de abril em transmissão direta da fanpage da Equatorial Pará, no Facebook.

A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, comenta sobre a iniciativa desse novo formato e como estão as expectativas para anunciar os artistas selecionados pelo público. “Estamos muito felizes com a interação do público nessas escolhas. Isso significa que a iniciativa desse formato vai continuar ajudando os artistas a ganharem cada vez mais destaque principalmente nesse período delicado que o setor cultural vem passando. Temos certeza de que todos os artistas que participaram das enquetes são merecedores, e mesmo os que não forem selecionados dessa vez, ganharão mais força e visibilidade para continuar o trabalho”, enfatiza Michelle.

“Essa já é a última enquete e logo mais anunciaremos quais os seis artistas escolhidos pelo público farão parte dessa segunda temporada do Pará Live. A expectativa é grande, já que a primeira edição foi um sucesso tanto para o público que se divertiu bastante durante as programações quanto para os artistas que foram incentivados na época”, finaliza.

O PARÁ LIVE: O evento é realizado em parceria com a Cavalléro Produtora e seguirá todos os protocolos de segurança em relação à pandemia quando forem realizadas as apresentações. O cachê dos artistas e a produção serão todos custeados pelo projeto.

SERVIÇO

Enquete Pará Live

Locais: equatorial.pa (Instagram) e Equatorial Pará (no Facebook)

Horários: de 12h do dia 5 abril às 12h do dia 7 de abril