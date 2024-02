Câmara volta às sessões ordinárias após recesso parlamentar

Após o recesso parlamentar de 60 dias, a Câmara Municipal de Novo Progresso volta a realizar as atividades legislativas, nesta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. A 1ª Sessão Ordinária do primeiro semestre de 2024 acontece a partir da próxima Terça-feira (20) as 9h00.

Após o recesso que teve inicio em 15 de dezembro de 2023, os trabalhos no legislativo retomam com abertura em sessão solene nesta quinta (15), com a presença do Prefeito Gelson Dill e do Major Gama comandante da PM.

Para o presidente da Casa Legislativa, vereador Dirck Roberto, os trabalhos seguem pautados na transparência e com ênfase na busca por ações que reflitam positivamente na vida dos cidadãos progressenses.

Estiveram presentes na sessão Vereadores, Dirck, Nando, Samuel, Juliano, Magno, Moises e Adriana. Ausentes; Bia, Chico Souza, Moacelio e Mateus.

A sessão solene foi transmitida pelo facebook clique aqui e assista.

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...