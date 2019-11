Camaro se envolve em acidente com carreta carregada de algodão na BR-163 em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A equipe de resgate da Rota do Oeste foi ao local para prestar atendimento às vítimas. No entanto, os motoristas assinaram um termo de recusa de encaminhamento médico, já que saíram ilesos do acidente.

Um camaro amarelo colidiu com uma carreta na BR – 163, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com a concessionária que administra o trecho, a carreta transportava pluma de algodão.

Com o impacto da batida, o camaro saiu da pista. Parte do veículo ficou danificado.

