Caminhão baú capota na BR-230 no km 23 entre Altamira e o município de Brasil Novo

O caminhão ficou tombado por um horas no meio da pista na BR-230 atrapalhando o fluxo de veículos. – (Foto: Reprodução do site Confirma Notícias)

Motoristas que passavam no local fizeram os primeiros registros do acidente. O caminhão ficou tombado por horas no meio da pista na BR-230 atrapalhando o fluxo de veículos.

O condutor do veículo, que estava carregado com produtos laticínios, perdeu o controle do caminhão que tombou no km 23 entre Altamira e o município de Brasil Novo. Não se tem informações sobre as causas do acidente, apenas que o motorista saiu ileso. O destino final do trajeto seria o município de Altamira.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e encaminhada até local. Constatada a cena e o bloqueio parcial da via, a equipe sinalizou e organizou o fluxo de veículos para a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.

No início da tarde, o veículo já havia sido removido da pista. Segundo o chefe da 4ª delegacia da PRF em Altamira, várias abordagens têm sido realizadas na rodovia até o trecho da cidade de Placas para prevenir acidentes. O intuito é garantir segurança e conscientizar os motoristas, principalmente aqueles que fazem uso de bebidas alcoólicas.

