Boi-bumbá de luto: morre o compositor do Garantido Rafael Marupiara de Coronavírus

Boi-bumbá de luto: morre o compositor do Garantido Rafael Marupiara – (Foto:Reprodução)

Marupiara, autor de mais de 20 toadas lançadas pelo Garantido, faleceu por complicações da Covid-19; ele também era um respeitado professor de Geografia em Manaus

Os bumbás de Parintins e a educação do Amazonas perderam, na noite desta quinta-feira, um de seus mais importantes nomes. O professor Rafael Araújo, ou Rafael Marupiara, como era conhecido em sua vertente compositora, faleceu no final da noite desta quinta-feira (7), vítima da Covid-19.

Marupiara estava internado em um hospital particular de Manaus desde a última semana de dezembro. O quadro se agravou no início desta semana e ele precisou ser entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta quinta-feira, ele não resistiu e veio a óbito.

Formado em Geografia, Rafael foi professor de renomadas escolas particulares de Manaus e também deu aulas em cursos pré-vestibulares. Flamenguista de coração, era bastante respeitado e querido pelos alunos.

No Garantido, despontou como compositor no ano de 2009, com a toada Karajá, o Povo das Águas. Foram mais de 20 rodadas lançadas pelo Garantido nos últimos 11 anos, a maioria com a característica de uma forte pesquisa sobre rituais, costumes e lendas amazônicas. Entre os destaques, estão Matawi-Kukenan, de 2011, Tambor, de 2013, e Fera de Fogo, de 2014. Em 2019, emplacou Caboclitude, e deu sua última contribuição ao CD de 2020 com Kamarãpi.

As informações sobre velório e sepultamento de Rafael Marupiara devem ser divulgadas em breve pelos familiares.

Jornalista de A CRÍTICA Dante Graça

