Criança de 2 anos morre vítima de raiva transmitida por raposa

Um menino de apenas 2 anos morreu na última quarta-feira (4) após contrair raiva de uma raposa. O caso aconteceu no povoado de Santa Rita, município de Chapadinha, interior do Maranhão. O ataque do animal à criança foi agosto, mas os médicos que fizeram o atendimento não indicaram a vacina antirrábica ao menino, procedimento padrão em casos como este. Após idas e vindas ao hospital, Luís Samuel Almeida da Silva foi levado para São Luís, já com sintomas avançados da doença e, no dia 23 de setembro, acabou morrendo.

Os médicos envolvidos no atendimento ao menino foram afastados e estão sendo investigados por negligência. A primeira a receber o menino no hospital, no dia 4 de agosto, foi uma médica, que obteve da família o relato de arranhadura de gato. Por conta disso, ela indicou que fosse feito um curativo e a limpeza do ferimento.

No dia 19 de setembro, a criança retornou ao Hospital Municipal, onde um segundo médico foi informado sobre um quadro de desconforto respiratório, irritabilidade e enjoos do paciente, que recebeu nebulização e antibióticos antes de ser liberado para voltar para casa.

“No dia seguinte, 20 de outubro, a família buscou novamente a emergência, desta vez de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e relatou que o menino apresentava irritabilidade, estava agressivo e tinha reações como se fosse morder. Um sintoma agudo da doença. Só então o garoto foi encaminhado para o Hospital da Criança, em São Luís, com suspeita de raiva”, informou o secretário de Saúde de Chapadinha, Richard Wilker.

Luís Samuel ficou quatro dias internado na unidade de saúde até ser encaminhado para o Hospital Materno Infantil, onde passou cerca de um mês até falecer, na manhã da última quarta-feira (3).

Em vídeo divulgado pela Prefeitura de Chapadinha, no dia 15 de outubro, o secretário explicou como as equipes chegaram ao consenso que se tratava de um ataque por raposa, e não de gato, o que acabou sendo confirmado por meio de análise laboratorial, que constatou a presença do vírus da raiva e de material genético de animal silvestre compatível.

Também contribuiu para essa conclusão o relato da família, que disse ter visto uma raposa circulando em redor da casa onde moravam. Um cachorro teria atacado e matado a raposa. “Então, ou a raposa mordeu o menino e ninguém viu, ou foi uma infecção indireta através da saliva que estava corpo no cachorro, que pode ter entrado em contato com alguma ferida do menino, transmitindo o vírus . E por que o cachorro não adoeceu? Porque o cachorro já havia sido vacinado em anos anteriores”, explicou o diretor da Vigilância Sanitária de Chapadinha, Rubiel Perez

Esse foi o primeiro caso de raiva confirmado no Maranhão nos últimos 8 anos. Antes, em 2013, os últimos dois casos foram notificados nos municípios de Humberto de Campos e São José de Ribamar.

