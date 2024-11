Caminhão carregado de bois perde freio e bate em trator em Anapu | PA

Foto: Reprodução | Carregado com bois, o caminhão ficou com a frente destruída, parte da lataria foi quase arrancada.

Caminhão boiadeiro fica sem freioe para evitar tragédia motorista bate em maquinário parado no centro de Anapu, no Sudoeste do Pará, na tarde da última quinta-feira (31). Sem entender o que havia acontecido com o caminhão, as pessoas que estavam próximo se aglomeraram no local.

Foram pessoas que estavam no local que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma testemunha relatou que o caminhão perdeu os freios e passou direto sobre o canteiro batendo no trator que estava no local. A máquina já estava ali há bastante tempo, e pode ter sido utilizada pelo motorista para evitar uma tragédia.

Carregado com bois, o caminhão ficou com a frente destruída, parte da lataria foi quase arrancada. Machucado, o motorista ficou dentro do veículo até ser retirado com segurança pelos socorristas do Samu, e levado de ambulância para o hospital.

Apesar do impacto da batida,nenhum animal que estava no veículo se feriu. O motorista foi levado para o hospital municipal em Anapu, e até o momento seu estado de saúde não foi divulgado. Outra carreta foi enviada até o local para retirar os animais em segurança.

Os animais pertencem a uma propriedade da região de Anapu, e estavam sendo remanejados de pasto.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/14:32:09

