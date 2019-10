IBGE abre edital para contratar 6 mil profissionais para Censo 2020 no PA

(Foto:Reprodução) – No Pará mais de seis mil pessoas serão contratadas para o Censo 2020

As vagas são para todos os níveis de ensino e os salários chegam aos R$ 6 mil. O edital pode ser acessado no site do IBGE.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu edital para a contratação temporária de pessoal para o Censo Demográfico 2020. De acordo com o IBGE, mais de 6 mil vagas serão oferecidas para o Pará. As vagas são para todos os níveis de ensino e os salários chegam aos R$ 6 mil. O edital pode ser acessado no site do IBGE.

Ainda segundo o IBGE, os profissionais contratados vão trabalhar por três meses na coleta de dados para o censo. Os selecionados serão deslocados para todos os municípios do estado. O IBGE informa que novas contratações serão realizadas a partir de janeiro de 2020.

O censo é um levantamento realizado pelo IBGE de 10 em 10 anos. O estudo coleta dados sobre numeros de habitantes, vagas de emprego, infraestrtura, fecundidade, entre outros. Os dados são utilizados para a implementação de politicas publicas e elaboração de estudos acadêmicos.

Por G1 PA — Belém

