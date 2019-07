Caminhão carregado de madeira capota no Pará e motorista morre

Caminhão carregado de madeira capota e motorista morre. — Foto: Reprodução

O acidente ocorreu por volta das 10h40, no trecho que fica próximo ao município de Cachoeira do Piriá, nordeste do estado.

Um motorista de um caminhão, identificado como Durval Costa Silva, morreu em um acidente neste domingo (7) no km 248 da rodovia BR-316, sentido crescente. O veículo carregado de madeira capotou e a carga foi derramada sobre a pista, segundo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 10h40, no trecho que fica próximo ao município de Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará.

Após o acidente, a pista ficou totalmente interditada por cerca de trinta minutos. O lado crescente foi liberada, antes do outro sentido também ser liberado, segundo a PRF.

