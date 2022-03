Caminhão com registro de roubo é apreendido pela PRF em Santarém

Caminhão foi apreendido durante fiscalizações na BR-163 — Foto: PRF/Divulgação

Apreensão aconteceu na segunda (7) na BR-163. À PRF, motorista contou que caminhão pertence ao seu patrão, que mora em Novo Progresso.

Um caminhão com registro de furto/roubo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na BR-163 na segunda (7). (As informações são de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA)

De acordo com informações da PRF, ao realizar abordagem ao veículo, foi identificado adulteração nos sinais identificadores do caminhão. A guarnição identificou que se tratava de um veículo roubado no estado do Paraná.

Ainda segundo a PRF, o motorista disse aos policiais que é gerente em uma empresa e que seu patrão, que mora em Novo Progresso, é dono do caminhão.

O motorista disse ainda que veio para Santarém, buscar uma encomenda a mando de seu patrão.

O veículo e o condutor foram conduzidos para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde o caso foi registrado. Ele poderá responder pelo crime de receptação.

