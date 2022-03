IMAGEM FORTE – Homem tem a cabeça arrancada por colega de trabalho durante briga em alojamento no MT

(Foto: Reprodução) – Um homem identificado como José Rafael dos Santos, 29 anos, foi morto a paulada e teve a cabeça decapitada, após se envolver em uma briga com um colega de trabalho na madrugada desta segunda-feira (07), por volta das 02h20, em um alojamento próximo ao posto Maria e José, em Nova Mutum/MT.

Segundo Informações, José estava sentado em uma cadeira no alojamento, o mesmo estava em posse de um facão quando iniciou uma discussão com o suspeito, diante disso iniciou uma discussão e o suspeito pegou um pedaço de madeira e partiu para cima de José, vindo a desferir na sua cabeça. (A informação é do Portal Agitos Mutum)

Após matar José, o suspeito colocou o corpo da vítima em um carrinho de mão, pegou sua cabeça e saiu mostrando para os demais colegas do alojamento.

A Polícia Militar e realizou a detenção do autor do crime de 41 anos, O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

A Polícia Civil foi informada do crime e acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, do município de Sorriso/MT, que é aguardada no local.

