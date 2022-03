Rodovia BR-163 é fechada para protesto de caminhoneiros em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

O Bloqueio da rodovia aconteceu no início da noite desta sexta-feira,11 de março de 2022, a reportagem esteve no local, encontramos madeira atravessada na rodovia e caminhões bloqueando o trânsito.

A manifestação foi organizada por motorista das empresas de transportes de cargas que discordam do aumento do combustível.

