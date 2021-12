Feriado de 13 de Dezembro: Aniversário de 30 anos da cidade de Novo Progresso-PA

Em 13 de dezembro é feriado de aniversário da cidade de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará. (Imagem:Jornal Folha do Progresso)

Assim como nos feriados nacionais e estaduais, o progressense estará de folga nesse dia de lazer, podendo viajar com a família, amigos ou simplesmente curtir o feriadão no sossego de seu lar.

13 de Dezembro: Aniversário de Novo Progresso

***Fundação 21 de dezembro de 1991 (30 anos)

****Emancipação 1 de janeiro de 1993 (28 anos)

****Aniversário 13 de dezembro

Emancipação

A comissão Pró-emancipação foi criada em 1985, presidente o Sr.Laurindo Blatt. O povoado foi elevado à categoria de Município, pela Lei Estadual n.º 5.700, de 13 de dezembro de 1991, sancionada pelo governador Jader Barbalho e publicada no diário Oficial de 20 de dezembro de 1991, com território desmembrado de Itaituba e instalado em 1º de janeiro de 1993, com denominação de Novo Progresso. “O termo “Novo” foi acrescentado para diferenciá-lo de outro município da Federação com o nome de Progresso”.

Em 11 de Dezembro de 2007 o prefeito Tony Fábio Gonçalves Rodrigues, sancionou a lei Nº0258/2007 onde dispõe sobre o feriado oficial de 13 de Dezembro em comemoração ao aniversário de Criação do município Novo Progresso, e dia da Padroeira Santa Luzia e outras providências.

Vejam abaixo a lei; A Festa de aniversário desde a sanção da lei em 2007, é de responsabilidade da Igreja Católica com tradicional Costelão regado a bebidas geladas, e ao fandango que vai noite a dentro, realizado em comemoração a padroeira da cidade Santa Luzia e ao aniversário do município. A Prefeitura realiza atos cívicos e concentra os trabalhos em torno da festa católica.

