Caminhoneiro é assassinado com tiro em posto de combustível na BR-163 saída de Matupá (MT)

(fotos: divulgação e reprodução) – Um caminhoneiro (identidade ainda não confirmada) foi assassinado com tiro no pátio de uma empresa de combustível, localizada na saída de cidade de Matupá (200 quilômetros e Sinop), esta manhã.

A versão investigada é que houve uma discussão entre a vítima e o acusado, que também é caminhoneiro. Após isso, o suspeito efetuou o disparo, entrou no caminhão dele e fugiu do local. O veículo foi encontrado em uma borracharia. No interior, foi localizado um revólver calibre .32, com cinco munições deflagradas.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas para tentar prender o acusado. O suspeito acabou localizado, em uma área de mata, e alegou que havia sido agredido pela vítima. A Polícia Civil vai começar as análises necessárias do local do crime juntamente com uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

