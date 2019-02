Caminhoneiro é preso depois de se envolver em acidente com vitima fatal e fugiu sem prestar socorro

UMA PESSOA MORREU NA HORA APÓS BATIDA COM CAMINHÃO E CARRO PEGAR FOGO.

O motorista de um caminhão fugiu após se envolveu em acidente na madrugada deste domingo (13), na rodovia BR 163 próximo de Novo Progresso.

A colisão aconteceu por volta das 5h deste domingo (13) e o caminhoneiro fugiu do local, mas acabou preso minutos depois pela Polícia Militar.

O caminhoneiro vinha pela rodovia sentido Cuiabá (MT) ao porto de Miritituba, carregado de soja, o veiculo seguia sentido contrario [novo Progresso Alvorada da Amazônia], ocupado por duas pessoas, no acidente acertou a lateral direita do caminhão, um ocupante do veiculo “Tonho Cardoso” (Cabeça), morreu na hora. Outra pessoa “Odilon Camargo” , foi socorrido pelo SAMU , internado na Clinica Sinha , estado grave, passou por cirurgia, e familiares trabalham mara remo velo ainda hoje para hospital de Sinop no estado do Mato Grosso. Até o momento ainda não se sabem quem dirigia o veiculo no momento do acidente.

Prisão

O motorista do caminhão identificado como “Welligton Monteiro Wesfal” ,31 anos, foi preso aproximadamente 80 quilometros de Novo Progresso, ele seguia sentido porto Miritituba, uma barreira da Policia Militar localizou o caminhão. A marca da batida no caminhão ajudou a policia identificar o veiculo. Ele não reagiu a prisão.

Acidente

Welligton disse para policia que não viu a gravidade do acidente, que ao perceber a batida no caminhão continuou viagem, somente pelo aparelho de celular (whatsApp) ele foi informado do acidente.

O caminhoneiro nem freou. Segundo o motorista o veiculo do jeito que veio o atingiu. Nem olhou para o lado e foi embora, disse.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local do acidente e observou que a rodovia tem buracos naquele trecho, que o veiculo antes de rodar colidiu com a barra de proteção da pista contraria.

O condutor,Paranaense da cidade de Palotina, de 31 anos, deu sua versão aos policias para explicar o motivo que levou para deixar o local da colisão. “Ele disse que não sabia que se envolveu no acidente”, se esta versão foi para justificar a omissão de socorro,ou não, a policia esta investigando.

Preso em flagrante, o caminhoneiro e o caminhão foram encaminhados para à Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso, onde esta à disposição da Justiça.

