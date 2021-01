piora estado de saúde do vice-prefeito de Novo Progresso internado por Covid-19 no Mato Grosso.

(Foto:Reprodução Facebook) – O estado de saúde do vice-prefeito de Novo Progresso, Marconi Petrolini de Lima (Marconi da Unika), internado na cidade de Sinop (MT) devido a complicações da Covid-19, piorou neste sábado (30).

Conforme informação de amigos próximo da família ele está internado no Hospital Santo Antônio na cidade de Sinop (MT), houve uma piora do quadro respiratório, com a necessidade de entubação e ventilação mecânica.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com hospital via telefone, a atendente Danielle informou que por orientação da direção do hospital às informações de pacientes com convid-19, tem que aguardar boletim, assinado pelo diretor do Hospital , e são de exclusividade para familiares.

Marconi está internado na UTI do Hospital Santo Antônio desde quarta-feira 27 de janeiro.

Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 24 e no mesmo dia foi internado na Clinica Sinhá em Novo Progresso, três dias após foi transferido para o Mato Grosso.

Ele já havia passado por uma piora no estado de saúde, o que culminou na ida para a UTI.

Amigos pedem oração nas redes sociais para melhora do paciente.

