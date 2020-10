LIVE DOS 20 ANOS DO FÓRUM MUNDIAL ESPÍRITO E CIÊNCIA, DA LBV

TEMA: “CIÊNCIA E FÉ PROMOVENDO ESPERANÇA PARA VENCER A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS”

DIAS: 19 E 20 DE OUTUBRO de 2020, às 19h30.

PALESTRANTES

Kenneth Pargament — psicólogo clínico e professor emérito de Psicologia na Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio, EUA. É uma das maiores autoridades do mundo no estudo sobre a relação entre Religião e Saúde Mental. Autor do livro The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice [A Psicologia da Religião e coping: teoria, pesquisa e prática], é “a melhor referência de seu gênero para terapeutas no exercício de sua profissão”.

Patrick Drouot — físico e pesquisador francês, doutor pela Universidade de Columbia, em Nova York, EUA. Considerado um dos principais cientistas estudiosos de conteúdos espirituais do mundo, foi palestrante da primeira sessão plenária do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, em outubro de 2000.

Ester Sabino — imunologista brasileira e professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). É diretora do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da USP e coordenadora do Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus (Cadde). Coordenou a primeira equipe no mundo a realizar o sequenciamento do genoma do novo coronavírus, em março de 2020.

Émerson Damásio — ministro-pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sendo também seu diretor administrativo no Brasil e no exterior. É pós-graduado em Ciência da Religião, membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa e apresentador de programas na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade de Rádio.

Egbon mi Conceição Reis d’Ogún — sacerdotisa das tradições de matriz africana. Coordenadora estadual do Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira (Intecab-SP).

Alexander Moreira-Almeida — professor de Psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (Nupes). Coordenador das seções em Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Marta Helena de Freitas — doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB) e professora adjunta da Universidade Católica de Brasília (UCB), atuando no programa de mestrado e de doutorado em Psicologia. Possui pós-doutorado pelo Departamento de Estudos Religiosos, da Escola Europeia de Cultura e Línguas, da Universidade de Kent, em Canterbury, Reino Unido, e pelo Programa Doutoral em Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal.

Mario Peres — médico e neurologista, é pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, professor de pós-graduação no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

Ricardo Mário Gonçalves — monge budista da Verdadeira Escola da Terra Pura. Doutor e livre-docente em História pela Universidade de São Paulo (USP). Membro da Associação Religiosa Nambei Honganji Brasil Betsuin.

José Luiz Goldfarb — doutor em História da Ciência pela Universidade de São Paulo (USP), professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e editor da Educ (Editora da PUC-SP). É diretor de Cultura Judaica e também diretor de culto da sinagoga da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo. É membro do Conselho Deliberativo da Associação Amigos do Museu Judaico de São Paulo e coordena vários projetos culturais no Museu da Imagem e do Som (MIS). É também membro honorário da Academia Paulista de Educação.

Informações:

forumespiritoeciencia.org | forumespiritoeciencia@lbv.org.br

