Caminhoneiros mantém bloqueio parcial da BR-163 em Sinop, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e mais duas cidades

A rodovia federal segue com bloqueio parcial, esta manhã, no quilômetro 117, na região de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), segundo dados confirmados, há pouco, pela concessionária Rota do Oeste.

Os manifestantes estão permitindo tráfego de automóveis, ambulâncias, ônibus, carretas e caminhões com cargas vivas e perecíveis.

Na região de Pedra Petra, na BR-364, também tem manifestação. Os motoristas estão sendo orientados a estacionarem no pátio de um posto devido a interdição em Rondonópolis.

Em Sinop, por volta das 10h, no quilômetro 821, na região do bairro Alto da Glória, os manifestantes fizeram bloqueio e estão permitido a passagem automóveis, ambulâncias, ônibus, carretas e caminhões com cargas vivas e perecíveis. Em Lucas do Rio Verde, os manifestantes bloquearam o trânsito na BR-163, no quilômetro 687 em ambos os sentidos, por volta das 8h.

Em Confresa, na BR-158, também começou, há pouco, interdição parcial e apenas veículos de carga não passam.

A ação, iniciada ontem, é em apoio ao governo do presidente Bolsonaro, que reuniu milhares de pessoas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro com criticas a determinadas decisões, relativas a liberdade de expressão, de alguns ministros do STF e reforçando apoio ao voto impresso.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, teve manifestações e bloqueio da via em Cuiabá, em frente a um posto, houve manifestação com faixas e bandeiras e interdição de pista, “por breve período, sendo liberada após a chegada da viatura da PRF”.

Em Nova Mutum, houve interdição nos dois sentidos da BR-163 e se estendeu por algumas horas. Em Lucas do Rio Verde o tráfego também foi interrompido, nos dois sentidos, para carretas e caminhões.

Em Sorriso, a concessionária constatou que a manifestação ocorreu com faixas e bandeiras, às margens da rodovia, e à tarde não houve interdição de pista.

Em Sinop, por volta de 12h30, houve um bloqueio temporário de pista, no Alto da Glória, para que os manifestantes cantassem o Hino Nacional e a pista liberada em seguida. Houve concentração de centenas de sinopenses às margens da rodovia com faixas, bandeiras e pneus. Não houve registro de veículos parados bloqueando a pista.

Em Matupá teve manifestos e teve bloqueio da pista por algumas horas. Em Guarantã do Norte também houve manifestações, mas sem bloqueios.

