CAMINHONETE FICA DESTRUÍDA AO COLIDIR EM TRASEIRA DE CAMINHÃO NA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, BR-230

Um problema mecânico teria sido a causa do acidente (Foto: Reprodução/Uruará Viraliza).

Na tarde desta terça-feira (20), uma caminhonete teve a frente do veículo destruída ao colidir com um caminhão na BR-230. O acidente foi registrado na ponte entre os municípios de Uruará e Placas, sudoeste do Pará.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o caminhão trafegava na Rodovia Transamazônica quando foi atingido por trás pela caminhonete que teria tido um problema mecânico no freio.

“Foi batida. O cara não se machucou tanto, não, cortou um pouco mas passa bem. Sem freio, o carro, olha aí”, – registrou uma testemunha em vídeo.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista do caminhão e os ocupantes não ficaram feridos, já o condutor da caminhonete teve apenas algumas escoriações pelo corpo. Esse trecho da BR-230 não é pavimentado e no período do verão amazônico o volume de poeira é uma das principais reclamações dos motoristas. Não foi informado se as partes envolvidas entram em acordo. (Confirmanotícia com informações de Uruará Viraliza).

Jornal Folha do Progresso em 15/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...