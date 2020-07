Camionete com cinco pessoas capota em acidente no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso

O veículo Toyota Hilux Placa LCG 1871 ,da cidade de Aracaju (SE), de cor branca, com cinco ocupantes, seguia na rua do Cachimbo (fundos da escola Tancredo Neves) sentido centro (avenida Brasil) quando foi interceptada por outro veículo.

A camionete branca com cinco passageiro foi arremessada e tombou. No outro veículo, Toyota Hilux de cor prata placa OLM 8560, da cidade de Novo Progresso (PA), estava sendo conduzido por uma mulher. Os dois veículos ficaram danificados.

O SAMU esteve no local, não houve socorro, as vítimas não sofreram lesões, portanto não precisaram de socorro médico. A via pública recebeu pavimentação recentemente, não tem sinalização de trânsito no local.

A Policia Militar atendeu a ocorrência.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO E FOTOS

