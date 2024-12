Comarca de Novo Progresso comemora IEJUD verde

Índice mede desempenho e subsidia planejamento da gestão processual na unidade judiciária

Objetivo do IEJUD é tornar o Judiciário paraense cada vez mais eficiente

As Varas Criminal e Cível de Novo Progresso, que têm à frente a juíza Soraya Muniz Calixto de Oliveira e o juiz David Weber Aguiar Costa, alcançaram nível verde no Índice de Eficiência Judiciária (IEJUD), que mede o desempenho de cada unidade judiciária do Estado para subsidiar o planejamento da gestão processual. O objetivo é tornar o Judiciário paraense cada vez mais eficiente.

A magistrada Soraya Muniz expressou seu agradecimento e reconhecimento para os(as) servidores(as) da Vara Criminal, que trabalharam e colaboraram para que o resultado fosse possível. “O caminho não foi fácil e ainda temos muito a ser feito, entretanto a unidade está comprometida e dedicada a realizar um trabalho sério e responsável. Que esse resultado sirva para nos manter engajados para uma adequada e efetiva prestação jurisdicional”, disse.

Para o juiz David Weber, a Vara Cível da Comarca é desafiadora por conta da quantidade de processos e da complexidade das demandas que tramitam, sendo necessário que os trabalhos funcionem de forma estratégica e coordenada. “Há muito a fazer ainda, mas vejo como muito positivo esse resultado. Foi um privilégio estar entre servidores tão qualificados e que acreditaram que era possível, apesar dos obstáculos, enfrentar o passivo processual e entregar uma prestação jurisdicional célere e de qualidade”, agradeceu.

