Campanha “cashback” da Equatorial Pará ganha segunda edição

Os primeiros 600 clientes que fizerem pagamento pelo site nesta sexta-feira (05) vão ter direito à devolução de parte do valor quitado na conta de luz

Nesta sexta-feira, dia 05, a Equatorial Energia Pará realiza a segunda edição da campanha “Cashback Equatorial”. A promoção é válida apenas neste dia para os primeiros 600 clientes que pagarem suas faturas pelo site da Distribuidora. Quem fizer o pagamento de contas terá de volta parte do valor pago pela regularização das contas. A ação é direcionada para clientes das classes de consumo residencial, comercial, industrial e rural, sendo pessoa física ou jurídica.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, a campanha é um incentivo para os clientes. “A primeira edição no mês passado foi um sucesso e por isso estamos retornando. O intuito da empresa é dar mais oportunidade e uma vantagem para quem se esforça para manter a conta de energia em dia”, afirma o gerente.

Gilliard explica ainda que as pessoas que quitarem suas contas no dia 05 de março, seguindo os critérios da campanha, receberão parte do dinheiro de volta se o valor da fatura for 150 reais ou mais. Quem foi contemplado na primeira ação, pode participar e receber novamente o benefício.

Como garantir a devolução

Para participar da campanha, o cliente terá que realizar o pagamento integral das faturas em aberto e na próxima conta de energia será devolvido o valor de R$ 15 reais em forma de bônus pela quitação do débito. A promoção só é válida para pagamentos da dívida total com valor igual ou acima de R$ 150 reais e que sejam feitos pelo site equatorialenergia.com.br

No site, o cliente deve ir até o menu Acesso Rápido, clicar em “Pagar com Cartão” e fazer o login na agência virtual, informando o CPF/CNPJ e a data de nascimento. Nesse ambiente, é possível visualizar a lista de faturas vencidas ou a vencer e realizar o pagamento online, via cartão de crédito das bandeiras Visa, Master, Elo, Hipercard, Amex, Diners Club e também com o cartão do Auxílio Emergencial, de bandeira Elo Débito.

A forma de pagamento no site é totalmente segura e desenvolvida com ferramentas altamente modernas para garantir o sigilo e proteção das informações dos clientes. Após o pagamento, será gerado um comprovante da transação financeira, proporcionando mais confiança no processo.

Energia em Dia

Os clientes residenciais da Equatorial que mantem suas contas em dia têm a chance de serem premiados todo mês. Mensalmente, a Distribuidora sorteio um ano de supermercado no valor de R$ 500 reais e um ano de bônus de R$ 250 reais para pagar a conta de luz. O próximo sorteio acontecerá no dia 26 de março, e haverá ainda o sorteio extra da “Casa Eficiente” de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 05 residências, realizando a troca de equipamentos antigos e de alto consumo por outros novos e mais econômicos, além da instalação de um sistema fotovoltaico. A premiação final será um carro zero km no valor de R$ 37 mil reais.

Para participar da promoção Energia em Dia, o cliente deve estar com as contas em dia com a Equatorial e fazer o cadastro pelo site https://energiaemdia. equatorialenergia.com.br/. O regulamento da promoção pode ser consultado clicando aqui.

Por: Jornal Folha do Progresso

Fonte: Imprensa Equatorial Pará /Com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

