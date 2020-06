Campanha de segurança com energia elétrica é lançada no Pará

A campanha Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida, da Equatorial Energia, visa alertar a população sobre como evitar acidentes

Com o intuito de levar à população informações para evitar acidentes com energia elétrica, a Equatorial Energia Pará alerta os consumidores quanto aos cuidados com este bem, que apesar do conforto que proporciona, requer muita atenção e cuidados.

A campanha “Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida”, lançada nesta segunda-feira (08), em todo Estado, consiste na prevenção da vida, saúde e segurança com objetivo de alertar e conscientizar as pessoas em relação à segurança com rede elétrica. Através da divulgação na TV, rádio e redes sociais, a conscientização será feita através de relatos, baseados em fatos, as principais causas de acidentes com a rede elétrica e as medidas para evitar esses tipos de acidentes, como: realizar construções e reformas obedecendo a distância segura, instalar antenas e soltar pipas distantes da rede de energia.

O alerta que a campanha traz é muito importante, pois é exatamente na construção civil, reformas de prédios e serviços de reparo que acontecem a maioria dos acidentes com eletricidade.

A Equatorial Energia orienta que, ao construir ou reformar telhados, a população mantenha sempre uma distância segura da rede elétrica, que deve ser de no mínimo três metros. Ao manusear vergalhões de ferro, arames, réguas de alumínio e outros materiais metálicos, que tomem cuidado para que nada toque ou se aproxime dos fios da rede elétrica e, em caso de acidentes, não se aproximem de quem esteja recebendo a descarga de energia elétrica. O mesmo cuidado e atenção deve ser tomado durante a instalação de antenas de TV ou de telefonia rural. O correto é fazer a instalação em tempo bom e sem chuva. Não usar materiais flexíveis para prender a antena, como bambu e cano. Eles são mais leves e mais fáceis de dobrarem ou caírem na rede elétrica provocando um acidente.

Outro ponto de atenção destacado na campanha de segurança, está voltado para as crianças e adolescentes, pois uma simples brincadeira de empinar pipa, por exemplo, pode ocasionar acidentes gravíssimos ou até fatais. Como estamos no período de pandemia do novo coronavírus, mais do que nunca é importante orientar as crianças a não subir em árvores com galhos que estejam tocando na rede elétrica, lajes ou postes; jamais tentar resgatar pipas que estejam presas na rede de energia, além de nunca invadir subestações para tentar resgatar pipas presas nos fios de energia, pois a área é bastante energizada, perigosa e, somente funcionários da Equatorial Energia, devidamente trajados com equipamentos de proteção individual, estão autorizados a acessar a área.

Ainda falando nas pipas e papagaios, se estiver chovendo, essa situação de risco fica bem mais agravada, por isso é importante impedir que as crianças soltem pipas durante as chuvas. Se a linha fica molhada, ela se torna condutora de energia elétrica podendo aumentar o risco de choque e, se nesta linha houver cerol, pode danificar a fiação elétrica com sua composição cortante, além de também pode causar acidentes graves com ciclistas, motociclistas e pedestres.

Dentro de casa, quando falamos em segurança, a família toda precisa estar unida. Não se deve fazer improvisações, como desencapar fios e conectá-los, nem utilizar fios emendados. Em relação ao uso do famoso “T” (benjamim) para ligar aparelhos elétricos, a utilização desse objeto pode dar origem a um curto-circuito ou princípio de incêndio, se houver sobrecarga na instalação elétrica. Para isso não acontecer, prefira usar uma extensão do tipo filtro de linha, que também permite ligar vários aparelhos, só que de forma muito mais segura para toda família.

São medidas de segurança como estas, ilustradas na campanha, que podem evitar que, por uma escolha errada ou um momento de pressa, vidas sejam perdidas. Para a gerente Corporativa de Saúde e Segurança, Carla Saldanha, o mais importante nesta campanha é alertar a população sobre a preservação da vida. “A energia elétrica proporciona benefícios como bem-estar e conforto para toda a família, desde que utilizada corretamente. Afinal, não é possível perceber a eletricidade pelo odor ou pela cor, e consequentemente pode ser fatal. É preciso que a população faça a sua parte respeitando as distâncias normatizadas (acima de 3 metros) na hora de construir ou fazer serviços como limpeza ou pintura em prédios e residências, e claro não intervindo na nossa rede. Nossos eletricistas são os únicos com capacitação técnica, equipamento de proteção e autorização para intervir na rede elétrica.”

A campanha de segurança Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida é mais uma forma de orientar as pessoas que a disponibilidade da energia elétrica é um bem, mas que a preservação da vida é um bem mais importante.

Por isso, além da divulgação da campanha, a Equatorial Energia informa periodicamente à sociedade sobre o uso seguro da eletricidade visando diminuir os acidentes, através das palestras e ações sociais nas comunidades, empresas e obras; investimentos na rede de energia substituindo cabos convencionais por redes multiplexadas (que são mais seguras para a população e o meio ambiente); fornece material educativo durante o ano todo e realiza poda de vegetação na rede.

A Equatorial reforça ainda que, se alguém for vítima de choque elétrico, dentro ou fora de casa, não tente tocar na pessoa que está recebendo a descarga. A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar imediatamente para emergência no 193 ou 192. Se o acidente for em via pública, além das orientações já mencionadas, é preciso acionar a distribuidora pelo telefone 0800 091 0196 para que seja feito o desligamento da energia na área do acidente.

