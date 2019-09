Candidato a conselheiro tutelar é acusado de estupro

(Foto:Reprodução)-Dia 6 de outubro haverá eleição para composição dos conselhos tutelares em todo o Brasil. Em Belém, um dos candidatos, que concorre à reeleição responde a processo por estupro de vulnerável, situação que deixou a comunidade onde ele atua, perplexa, já que o conselho tutelar é a entidade mais próxima das comunidades, portanto, a primeira que a população procura para assegurar a garantia de direitos das crianças e adolescentes, em alguma situação de risco, violação da lei, incluindo violência sexual.

Belém possui oito distritos administrativos, por onde os conselhos tutelares agem e são realizadas as eleições para composição. O candidato pelo distrito Dabel, representante do bairro do Marco, Alziney Moreira Coelho, responde a processo por estupro de vulnerável, que tramita na 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, como se constata no site no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. São dois processos, que correm em segredo de justiça por se tratar de uma criança. O outro processo, também de abuso sexual foi arquivado na mesma vara judicial.

A comunidade do Marco também denuncia que um cabo eleitoral, que é assessor de um vereador de Belém na Câmara Municipal, distribui cestas básicas na comunidade do distrito Dabel, especialmente na travessa Vileta, em troca de votos e apoio a Alziney Coelho, que usa o apelido Ney na chapa da eleição.

Alziney Moreira Coelho foi acusado de estupro de vulnerável de uma criança

Alziney gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais, onde se diz perseguido pelos adversários que concorrem à eleição do conselho tutelar. Ele alega que o documento foi adulterado e que não responde a ação judicial. “Nossa campanha continua firme e forte”, assegura no vídeo, ressaltando que está limpo.

Com informações Roma News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...