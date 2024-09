Candidato a prefeito de Uruará | PA denuncia ter sido vítima de atentado a tiros, no município

Foto: Reprodução | Na madrugada deste Sábado, 28 de Setembro de 2024, o candidato a prefeito de Uruará, Matheus Sousa, foi alvo de um atentado à sua vida ao retornar de uma reunião política com moradores do KM135. Por volta da meia-noite, o veículo em que estava foi alvejado por disparos de arma de fogo ao passar pela cabeceira de uma ponte, em uma aparente emboscada. A bala atingiu a janela do passageiro, onde Matheus estava.

O candidato foi imediatamente socorrido e levado à Clínica Jardim Morumbi, onde passou por um procedimento médico sob os cuidados do Dr. Kamon. Seu estado de saúde é estável, e ele permanecerá em observação.

Além de Matheus, também estavam no veículo o seu segurança, o candidato a vereador Investigador Silvio Alex e sua esposa. Houve troca de tiros entre os agressores e a equipe de segurança, ninguém mais se feriu.

A Polícia foi prontamente acionada e acompanha as investigações. Dada a gravidade do caso e o histórico de ameaças que o candidato vinha recebendo desde o início da campanha – intensificadas após a divulgação de um vídeo sobre a “caixa preta” da política local no último dia 26 de setembro – a campanha trata o atentado como um ataque político.

Em respeito ao momento delicado, Matheus Sousa decidiu não se pronunciar imediatamente, priorizando sua recuperação ao lado da esposa Klyciane e do filho João Matheus, de apenas dois anos. Todos os eventos programados para os próximos dias, incluindo o evento de arrecadação de fundos previsto para o próximo sábado (28/09), foram cancelados. A devolução dos ingressos será feita no Comitê 22 a partir de segunda-feira (30/09) em horário comercial.

A campanha “Matheus e Dr. Kamon 22” lamenta profundamente o ocorrido, reforçando seu compromisso com a democracia, a liberdade e a verdade. “Não permitiremos que nos tomem a nossa esperança na mudança. É tempo de semear!” – essa é a mensagem que a equipe de Matheus deseja transmitir ao povo de Uruará, em um momento de profunda indignação.

Fonte: Coordenação da Campanha / Uruará viraliza e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/2024/10:55:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...