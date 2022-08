Confronto entre posseiros termina com um morto em Itaituba

Outras três pessoas possivelmente envolvidas no caso estão desaparecidas (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Corpo de homem encontrado com marcas de tiros.

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros, na tarde desta quinta-feira (4), na Comunidade Rio Nambu, localizada a cerca de 100 km do centro urbano do município, Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso) no sudoeste paraense. Policiais militares do 15° Batalhão foram informados de que, naquela localidade, teriam ocorrido quatro baleamentos e um homicídio. Três pessoas possivelmente envolvidas no caso estão desaparecidas. Com informações do Portal Plantão 24 Horas News.

Segundo a polícia, a morte seria resultado de um confronto entre posseiros rivais que estariam reivindicando a posse de terras na área. A PM, juntamente com a Polícia Civil, realizou buscas no local de difícil acesso e localizou o corpo de um homem, que não foi identificado, com marcas de tiros causados por cartucho calibre 20 nas costas.

Um outro homem, identificado por “Dr Pedro”, que seria um dos envolvidos no confronto, não foi localizado e outras duas pessoas estão desaparecidas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas a fim de esclarecer os fatos.

