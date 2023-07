Cantora Bianca coloca fio-dental e mostra fotos de harmonização de bumbum

Nas fotos postadas na rede social, a artista aparece utilizando um biquíni fio-dental, ainda na clínica de estética, exibindo alguns curativos (Foto:Reprodução / Instagram @biancaoficial).

A cantora Bianca, conhecida por seus sucessos “Ai preto” e “Tudo no sigilo”, deixou seus mais de 324 mil seguidores do Instagram em polvorosa ao compartilhar imagens de biquíni, exibindo o resultado de sua recente “harmonização de bumbum”. Nas fotos postadas na rede social, a artista aparece utilizando um fio-dental, ainda na clínica de estética, exibindo alguns curativos nas nádegas.

“Foca nesse bumbum, gente. Estou fazendo o processo de harmonização de glúteo […] olha o resultado em apenas uma sessão. Estou apaixonada”, celebrou Bianca.

Ao verem a publicação, os fãs demonstraram preocupação com a cantora: “Espero que não tenha sido com PMMA”, afirmou um seguidor. Outro questionou: “O que você colocou para deixar mais redondo?”.

Diante dos comentários, o perfil oficial da clínica responsável pelo procedimento esclareceu: “Não é PMMA, não utilizamos nada sintético. Só trabalhamos com bioestimuladores, ácido hialurônico para dar volume e produtos autólogos que são totalmente compatíveis e seguros com o corpo, sendo um tratamento que ajuda na firmeza, colágeno e contorno”. O PMMA — polimetilmetacrilato — é um componente plástico com utilizações na área de saúde.

Outros internautas teceram elogios à cantora: “Ficou ainda mais radiante”, exaltou um fã. “[O bumbum] ficou ainda mais empinado e redondo”, observou outro. Uma admiradora comentou: “Às vezes fico em dúvida com a minha sexualidade”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/10:07:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...