Torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por garrafa de vidro em briga na partida com o Flamengo

(Foto: Reprodução/Instagram) – Gabriela Anelli, palmeirense de 23 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, (10).

A torcedora foi atingida por uma garrafada de vidro no pescoço durante a confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo do lado de fora do Allizan Parque, no jogo do último sábado, (8). Gabriela foi levada em estado grave ao hospital e chegou a precisar de doação de sangue, mas não resistiu.

A morte da jovem torcedora foi anunciada nas redes sociais através da conta de seu irmão, Felipe Anelli.

“Sei o quanto você lutou cada segundo. Você foi de fato uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família”, escreveu Felipe.

A confusão foi iniciada fora do estádio, quando torcedores do Palmeiras avistaram flamenguistas no local. Os torcedores do Flamengo ficaram aglomerados na Rua Caraíbas após não conseguir comprar ingresso para a partida.

A Polícia Militar ainda interviu na situação usando gás de pimenta e bombas de efeito moral. Algumas pessoas ainda relataram agressões com garrafas sendo atiradas. A partida ainda chegou a ser paralisada duas vezes porque os jogadores e torcedores foram afetados pelo gás de pimenta.

O Palmeiras se pronunciou através das redes sociais e lamentou, profundamente, a morte de Gabriela Anelli.

Fonte: Diário do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/10:12:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...